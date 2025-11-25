BSSC Recruitment 2025: बिहार द्वितीय इंटर लेवल भर्ती में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BSSC 2nd Inter Level recruitment 2025) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारणवश इन पदों पर आवेदन नहीं किया था, अब उन्हें आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत अब उम्मीदवार इन पदों पर 15 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।