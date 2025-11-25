BSSC Recruitment 2025: बिहार द्वितीय इंटर लेवल भर्ती में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
बीएसएससी की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BSSC 2nd Inter Level recruitment 2025) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारणवश इन पदों पर आवेदन नहीं किया था, अब उन्हें आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत अब उम्मीदवार इन पदों पर 15 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फॉर्म पूरा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।
परीक्षा पैटर्न
इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने के लिए 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5 प्रतिशत, एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
