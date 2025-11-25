JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर रजिस्ट्रेशन 08 दिसंबर से शुरू, स्नातक पास युवाओं के लिए मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से फाइनेंस विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट के कुल 600 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया गया है। जो उम्मीदवार जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 08 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 06 जनवरी, 2025 तक इन पदो पर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी।

पात्रता मानदंड उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है।

अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है।