JKSSB Accounts Assistant Vacancy 2025: अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर रजिस्ट्रेशन 08 दिसंबर से शुरू, स्नातक पास युवाओं के लिए मौका
जेकेएसएसबी में अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 08 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 600 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से फाइनेंस विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट के कुल 600 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया गया है। जो उम्मीदवार जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 08 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 06 जनवरी, 2025 तक इन पदो पर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी।
पात्रता मानदंड
- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है।
- अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है।
ऐसे कर सकेंगे अप्लाई
जेकेएसएसबी की ओर से फिलहाल अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकेंगे।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
