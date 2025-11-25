Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OICL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए 300 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 1 दिसंबर से होंगे शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:33 PM (IST)

    ओआईसीएल में  जनर्लिस्ट और हिंदी अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के जरिये कुल 300 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    OICL Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से जनर्लिस्ट और हिंदी अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार जनर्लिस्ट या हिंदी अधिकारी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये जनर्लिस्ट के कुल 285 पदों पर और हिंदी अधिकारी के कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे होगा चयन

    दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी, 2026 और टियर-2 परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। टियर-2 परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन 1000 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है।

    दिसंबर में शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

    दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से जनर्लिस्ट और हिंदी अधिकारी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया दिसंबर माह से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशिल वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर जनर्लिस्ट और हिंदी अधिकारी के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है। इन पदों पर आवेदन प्रकिया 01 दिसंबर से शुरू होगी साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें: PNB LBO Recruitment 2025: लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंट, इन स्टेप्स से करें अप्लाई