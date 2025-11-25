OICL Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए 300 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 1 दिसंबर से होंगे शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से जनर्लिस्ट और हिंदी अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार जनर्लिस्ट या हिंदी अधिकारी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये जनर्लिस्ट के कुल 285 पदों पर और हिंदी अधिकारी के कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

कैसे होगा चयन दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। टियर-1 परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी, 2026 और टियर-2 परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। टियर-2 परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन 1000 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है।