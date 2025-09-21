Language
    BSSC Office Attendant Vacancy 2025: बिहार ऑफिस अटेंडेंट पदों आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, 10th पास जल्द कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:05 AM (IST)

    बिहार ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 24 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    BSSC Office Attendant Vacancy 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार में ऑफिस अटेंडेंट/ परिचारी (विशिष्ट) के 3727 पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। ऐसे में जो उम्मीदवार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। 24 सितंबर के बाद भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका

    बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 10th/ मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

    आयु सीमा

    आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु वर्गानुसार अनारक्षित (पुरुष) वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए वर्ग के अनुसार अधिकतम आयु से अतिरिक्त 10 वर्ष निर्धारित है।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करना होगा।
    • इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

    आवेदन फीस

    आवेदन के साथ अनरिजर्व, ओबीसी, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 540 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 135 रुपये तय किया गया है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 3727 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों का चयन रिटेन टेस्ट के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक एवं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र में सवाल सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी विषयों से पूछे जायेंगे।

