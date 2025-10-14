BSSC Inter Level Recruitment 2025: 2300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कल से शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका
बीएसएससी की ओर से BSSC Inter Level भर्ती के लिए आवेदन कल यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कल से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जो उम्मीदवार बिहार में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से BSSC Inter Level भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे कल से इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 23175 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
पद संबंधित विवरण
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 23175 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 7394 पद महिला उम्मीदवारों के लिए, 10142 पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, 3212 पद एससी के लिए, 219 पद एसटी के लिए, 3974 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 2562 पद पिछड़ा वर्ग के लिए, 767 पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए और 229 पद ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर व टाइपिंग कौशल भी होना चाहिए।
चयन-प्रक्रिया
बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता आदि विषयों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे 15 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।
ऐसे करें स्वयं रजिस्ट्रेशन
बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकेंगे।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद शैक्षणिक जानकारी व अन्य जानकारी को दर्ज करना होगा।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
