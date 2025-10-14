BSSC Inter Level Recruitment 2025: 2300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन कल से शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जो उम्मीदवार बिहार में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से BSSC Inter Level भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे कल से इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 23175 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

पद संबंधित विवरण इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 23175 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 7394 पद महिला उम्मीदवारों के लिए, 10142 पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, 3212 पद एससी के लिए, 219 पद एसटी के लिए, 3974 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 2562 पद पिछड़ा वर्ग के लिए, 767 पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए और 229 पद ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।