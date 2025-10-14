BSSC 4th Graduate Level vacancy 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से BSSC 4th Graduate Level भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से BSSC 4th Graduate Level भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया था। अब उम्मीदवार इन पदों के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म में करेक्शन करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर से 24 नवंबर, 2025 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
शैक्षणिक योग्यता
चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, बीसीए, बीएससी या गणित विषय से स्नातक किया हो। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है।
चयन प्रक्रिया
चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट निर्धारित की गई है, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।
BSSC 4th Graduate Level vacancy 2025: ऐसे करें आवेदन
चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।