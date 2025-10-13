Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 16 अक्टूबर से

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 391 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वे 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    BSF Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बीएसएफ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन स्टार्ट होने पर ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योग्यता एवं मापदंड

    • अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
    • कैंडिडेट ने संबंधित स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो।
    • उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
    • आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    शारीरिक योग्यता

    पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम लंबाई 157 सेमी निर्धारित है। मेल कैंडिडेट्स का सीना बिना फुलाए न्यूनतम 80 सेमी और फुलाकर 85 सेमी होना चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

    कैसे कर सकेंगे अप्लाई

    • बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Current Recruitment Openings में जाकर भर्ती से संबंधित अप्लाई हियर लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • मांगी गई डिटेल दर्ज करके पहले पंजीकरण कर लेना है।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन पत्र को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

    BSF Constable Recruitment 2025 Notification Link

    BSF Recruitment 2025 notification

    कितनी लगेगी फीस

    इस भर्ती में आवेदन के लिए जनरल एवं ओबीसी वर्ग को 159 रुपये फीस भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- BTSC Recruitment 2025: बिहार में हॉस्टल मैनेजर पदों पर हो रही भर्ती, इस डेट तक ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म