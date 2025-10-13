BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर भर्ती का एलान, आवेदन 16 अक्टूबर से

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बीएसएफ में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन स्टार्ट होने पर ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।

योग्यता एवं मापदंड अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

कैंडिडेट ने संबंधित स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। शारीरिक योग्यता पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम लंबाई 157 सेमी निर्धारित है। मेल कैंडिडेट्स का सीना बिना फुलाए न्यूनतम 80 सेमी और फुलाकर 85 सेमी होना चाहिए।