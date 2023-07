BSF Recruitment 2023: बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर, ग्रुप B व C भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित, जानें कब होगी परीक्षा

BSF Recruitment 2023 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से सब-इंस्पेक्टर कांस्टेबल ग्रुप B व C पदों पर हो रही भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी गयी है। इन सभी पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त 2023 को किया जायेगा। परीक्षा का आयोजन तीन शिफ्ट में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों पर आवेदन किया है उनके एडमिट कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर भेज दिए गए हैं।

BSF Recruitment 2023 Exam Date

