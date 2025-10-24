BSF Constable GD Recruitment 2025: कॉन्स्टेबल जीडी के 391 पदों पर करें रजिस्ट्रेशन, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका
बीएसएफ की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदावरों को 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएसएफ की ओर से यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कॉन्स्टेबल जीडी के कुल 391 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 04 नवंबर, 2025 रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी सैलरी
कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदावरों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावरों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों ने दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल का प्रतिनिधित्व किया हो या कोई पदक जीता हो।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 159 रुपये निर्धारित की गई है।
इन स्टेप्स से करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.qov. in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
- एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
- अब शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करके निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
