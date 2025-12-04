BRIC Recruitment 2025: डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द कर लें आवेदन
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, बीआरआईसी की ओर से कुल 12 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की डिग्री व अन्य निर्धारति पात्रताएं होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 व 56 वर्ष निर्धारित की गई है।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1,000 रुपये और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जो इस प्रकार है।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- आयु प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
- एप्लीकेशन फीस स्लिप
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवस्य निकाल लें।
