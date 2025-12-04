BRIC Recruitment 2025: डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द कर लें आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, बीआरआईसी की ओर से कुल 12 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की डिग्री व अन्य निर्धारति पात्रताएं होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 व 56 वर्ष निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1,000 रुपये और डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।