BOI SO Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से अदिक मिलेगा वेतन
बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया में बतौर ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। बता दें, ऑफिसर के विभिन्न पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 115 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
इतना मिलेगा वेतन
ग्रेड स्कैल-II को प्रतिमाह 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये प्रतिमाह।
ग्रेड स्कैल-III को प्रतिमाह 85,920 रुपये से लेकर 1,05,280 रुपये प्रतिमाह।
ग्रेड स्कैल-IV को प्रतिमाह 1,02,300 रुपये से लेकर 1,20,940 रुपये प्रतिमाह।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्ष और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी और प्रोफेशनल ज्ञान विषय से कुल 125 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 100 मिनट निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 175 रुपये और अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 850 रुपये निर्धारित की गई है।
ऐसे करें खुद अप्लाई
बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अब निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
