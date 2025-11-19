RSSB Platoon Commander Admit Card 2025: प्लाटून कमांडर परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी समय भी हो सकता है जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से RSSB Platoon Commander भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज किसी समय भी जारी किए जा सकते हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, आरएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को उपयोग करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड आरएसएसबी की ओर एडमिट कार्ड जारी करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

इसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा आरएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 नवंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पेपर-1 की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और पेपर-2 की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।