    RSSB Platoon Commander Admit Card 2025: प्लाटून कमांडर परीक्षा का एडमिट कार्ड किसी समय भी हो सकता है जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    राजस्थान बोर्ड की ओर से RSSB Platoon Commander परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 19 नवंबर को किसी समय भी जारी किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    RSSB Platoon Commander Admit Card 2025: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से RSSB Platoon Commander भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज किसी समय भी जारी किए जा सकते हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, आरएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को उपयोग करना होगा।

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

    आरएसएसबी की ओर एडमिट कार्ड जारी करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी परीक्षा

    आरएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 नवंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पेपर-1 की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और पेपर-2 की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    परीक्षा पैटर्न

    प्लाटून कमांडर के लिए 22 नवंबर को दो पेपर के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। पेपर-I में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 150 सवाल और पेपर-II में भी उम्मीदवारों से 200 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

