IBPS Clerk Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होने वाला है क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 04, 05 और 11 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो आईबीपीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

IBPS Clerk Prelims Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट आईबीपीएस की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करना होगा।

पर जाकर विजिट करना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

रिजल्ट सेक्शन पर जाने के बाद 'IBPS Clerk Prelims Result' लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट बी अवश्य निकाल लें।

इतने पदों पर होगी नियुक्ति आईबीपीएस की ओर से पहले कुल 13533 पदों पर भर्ती की जानी थी। लेकिन संशोधित नोटिफिकेशन के मुताबिक अब क्लर्क के पदों में बढ़ोतरी की गई है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब क्लर्क के कुल 15684 पदों पर भर्ती की जाएगी।