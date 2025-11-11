Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BOB Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिससिप के लिए आवेदन आज से शुरू, इतना मिलेगा स्टाइपेंड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप के लिए आज यानी 11 नवंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 01 दिसंबर निर्धारित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    BOB Apprentice Recruitment 2025: यहां देखें आवेदन की अंतिम तिथि।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिससिप की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से अप्रेंटिस के कुल 2700 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। जो अभ्यर्थी बैंक ऑफ बड़ौदा में बतौर अप्रेंटिस के रूप में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज यानी 11 नवंबर से अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अप्रेंटिस में आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्रता मानदंड

    • अप्रेंटिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी दी जाएगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य व वित्तीय जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

    इतना मिलेगा स्टाइपेंड

    अप्रेंटिससिप के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

    आवेदन शुल्क

    आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

    यह भी पढ़ें: IPPB Recruitment 2025: असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए मौका