IPPB Recruitment 2025: असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 309 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के कुल 110 पद, जूनियर एसोसिएट के कुल 199 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारकि वेबसाइट पर जाकर 01 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।