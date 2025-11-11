Language
    IPPB Recruitment 2025: असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए मौका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

    IPPB Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 309 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के कुल 110 पद, जूनियर एसोसिएट के कुल 199 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारकि वेबसाइट पर जाकर 01 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    • असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
    • असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, जूनियर एसोसिएट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना भी अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन स्नातक में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा, ग्रुप-डिस्कशन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

    ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन

    असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमेपज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

