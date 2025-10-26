Language
    Bihar Police SI Bharti 2025: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    बीपीएसएसएससी की ओर से पुलिस एसआई के 1799 पदों पर भर्ती हो रही है। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हैं और पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं।

    Bihar Police SI Bharti 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक पदों पर भर्ती (Bihar Police SI Bharti 2025) हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 26 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं उनके पास अंतिम मौका है।
    इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी आवेदन का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे फॉर्म भरा जा सकता है।

    कौन ले सकता है भर्ती में भाग

    बिहार एसआई पदों पर आवेदन के के लिए अभ्यर्थी ने 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष निर्धारित है।
    पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए ऊपरी उम्र 40 साल एवं एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 42 साल निर्धारित की गई है। ध्यान रखें कि भर्ती में किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं।

    इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    • बिहार एसआई भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Application Link:Ref.:Advt. No.-05/2025: Apply Online for the post of Police Sub-Inspector in Home (Police) Dept., Govt. Of Bihar पर क्लिक करना होगा।
    • अब स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फीस जमा करनी होगी।
    • स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।
    • इसके बाद स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म को चेक करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना है।
    Bihar Police SI Vacancy

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन के साथ फीस सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

