    Bihar Police SI Bharti 2025: बिहार पुलिस एसआई के 1799 पदों पर आवेदन करने का कल तक का मौका, इन स्टेप्स से करें रजिस्ट्रेशन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) के कुल 1799 पदों पर आवेदन कल यानी 26 अक्टूबर तक की स्वीकार किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 

    Bihar Police SI Bharti 2025: यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) के कुल 1799 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदावरों के पास कल यानी 26 अक्टूबर तक ही आवेदन करने का मौका है। जो उम्मीदवार Bihar Police SI परीक्षा की तैयारी कर कर रहे हैं, वे केवल 26 अक्टूबर तक ही इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।

    पात्रता मानदंड

    • बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदावरों की अधिकतम आयु 40 वर्ष व एससी एवं एसटी उम्मीदावरों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक मापदंड के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

    एप्लीकेशन फीस

    बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करनी होगी।

    इन स्टेप्स से स्वयं करें अप्लाई

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Bihar Police SI' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
    • फीस जमा करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

