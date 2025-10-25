Bihar Police SI Bharti 2025: बिहार पुलिस एसआई के 1799 पदों पर आवेदन करने का कल तक का मौका, इन स्टेप्स से करें रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) के कुल 1799 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदावरों के पास कल यानी 26 अक्टूबर तक ही आवेदन करने का मौका है। जो उम्मीदवार Bihar Police SI परीक्षा की तैयारी कर कर रहे हैं, वे केवल 26 अक्टूबर तक ही इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।