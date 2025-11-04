Language
    Bihar Police Bharti 2025: कल है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल एवं जेल वार्डर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट, 12th पास तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल जेल वार्डर भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 5 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में किसी कारणवश अभी तक फॉर्म न भर पाने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ फीस 100 रुपये जमा करनी होगी।

    Bihar Police Bharti 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती (CSBC) की ओर से राज्य में मद्य निषेध सिपाही, जेल वार्डर एवं मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 5 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    कौन ले सकता है भर्ती में भाग

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12th (इंटरमीडिएट) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
    • मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास हल्के या भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।
    • अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु जेल वार्डर के लिए 23 वर्ष व अन्य पदों के लिए 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
    • आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है।

    स्वयं ही भर सकते हैं फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी घर बैठे मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है।

    • बिहार पुलिस भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर विजिट करें।
    • भर्ती से संबंधित डिपार्टमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
    • अन्य डिटेल दर्ज करके एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 4128 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से मद्य निषेध कॉन्स्टेबल/ Prohibition Constable के लिए 1603 पद, जेल वार्डर/ Jail Warder के लिए 2417 पद और मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल/ Mobile Squad Constable के लिए 108 पद आरक्षित हैं।

