Bihar Constable Bharti 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड, बिहार (CSBC) की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे केवल आज यानी 05 नवंबर तक ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीएसबीसी की आधिकारिक अधिसूचना के तहत पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 4128 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

पद संबंधित विवरण मद्य निषेद सिपाही- 1,603 पद

कक्षपाल- 2,417 पद

चलंत दस्ता सिपाही- 108 पद

कितनी मिलेगी सैलरी मद्य निषेद सिपाही और कक्षपाल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये और चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों करे पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से 100 अंकों के 100 बहविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।