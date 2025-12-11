Bihar AEDO Vacancy 2025: बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः ओपन की गई थी जो कल यानी 12 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कल के बाद फॉर्म भरने के मौका नहीं दिया जायेगा।

ग्रेजुएट युवा भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से स्नातक/ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु पदानुसार अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, ओबीसी पुरुष एवं महिला 40 वर्ष एवं एससी, एसटी पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी।