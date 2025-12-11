Bihar AEDO Vacancy 2025: बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट
जॉब डेस्क नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः ओपन की गई थी जो कल यानी 12 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे बिना देरी करते हुए BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कल के बाद फॉर्म भरने के मौका नहीं दिया जायेगा।
ग्रेजुएट युवा भर्ती के लिए कर सकते हैं अप्लाई
बिहार सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से स्नातक/ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु पदानुसार अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, ओबीसी पुरुष एवं महिला 40 वर्ष एवं एससी, एसटी पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए यहां फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं लिंक दिया जा रहा है-
- बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको "ऑनलाइन एप्लीकेशन" पर क्लिक करना है।
- अब New Registration (One Time Registration) पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
- पंजीकरण होने के बाद अन्य डिटेल भरकर अभ्यर्थी फॉर्म को पूरा कर लें।
- निर्धारित एप्लीकेशन फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस के रूप में जमा करना होगा। फीस भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अधिक डिटेल प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
