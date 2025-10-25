BFUHS Faculty Recruitment 2025: प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) की ओर से उन उम्मीदावरों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बीएफयूएचएस की ओर से कुल 174 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें 41 पद प्रोफेसर के लिए, 27 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 106 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 04 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एप्लीकेशन फीस इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के लिए फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2360 रुपये और एससी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये निर्धारित की गई है।