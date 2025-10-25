BFUHS Faculty Recruitment 2025: प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन
बीएफयूएचएस की ओर से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंडों की जांच कर 04 नवंबर तक इन पदों पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदावरों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) की ओर से उन उम्मीदावरों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बीएफयूएचएस की ओर से कुल 174 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें 41 पद प्रोफेसर के लिए, 27 पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 106 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 04 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के लिए फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 2360 रुपये और एससी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये निर्धारित की गई है।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक और प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी के साथ एमएससी की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, पिछली कक्षा का प्रमाण-पत्र, डिग्री, निवास स्थान, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।
