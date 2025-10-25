SBI PO Mains Result 2025 Date: कभी भी जारी हो सकता है एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 541 युवाओं की होगी नियुक्ति

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार SBI PO Mains की परीक्षा में शामिल हुए थे और जिन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, वे जल्द ही एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इस दिन हुई थी परीक्षा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा कुल 541 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। मुख्य परीक्षा में उम्मीदावरों से 200 अंकों के 170 प्रश्न पूछे गए थे।