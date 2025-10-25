SBI PO Mains Result 2025 Date: कभी भी जारी हो सकता है एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, 541 युवाओं की होगी नियुक्ति
एसबीई की ओर से SBI PO Mains Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस परीक्षा में सफल हुए उम्म्मीदवारों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और साक्षात्कार का आयोजन करवाया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार SBI PO Mains की परीक्षा में शामिल हुए थे और जिन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, वे जल्द ही एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
इस दिन हुई थी परीक्षा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा कुल 541 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। मुख्य परीक्षा में उम्मीदावरों से 200 अंकों के 170 प्रश्न पूछे गए थे।
रिजल्ट जारी होने के बाद
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और साक्षात्कार का आयोजन करवाया जाएगा।
SBI PO Mains Result 2025 Date: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा लिंक पर क्लिक करना होगा
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 203 पद, ओबीसी के लिए 135 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद, एससी के लिए 37 पद और एसटी के लिए 75 पद आरक्षत किए गए हैं।
