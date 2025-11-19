Language
    BEL Recruitment 2025: प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने की कल यानी 20 नवंबर अंतिम तिथि है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीई, बीटेक या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती के लिए कल यानी 20 नवंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जो उम्मीदवार (BEL) में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे केवल कल तक ही इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 20 नवंबर के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन पदों पर जल्द से जल्द आवेदन कर लें, अन्यथा आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

    आयु-सीमा

    BEL में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

    जरूरी शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक या बीएससी की डिग्री व पद से संबंधित अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    एप्लीकेशन फीस भी अनिवार्य

    प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस 472 रुपये निर्धारित करी गई है। साथ ही एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदावरों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करना होगा।

    ऐसे करें प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर अप्लाई

    BEL में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

     