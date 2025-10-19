BEL Non Executive Recruitment 2025: असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन शुरू, 90 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के कुल 162 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार बीईएल में नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, बीईएल के माध्यम से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के कुल 80 पदों और टेक्नीशियन-सी के कुल 82 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
शैक्षणिक योग्यता
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एसएसएलसी या आईटीआई का सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए।
कितना मिलेगा वेतनमान
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 24,500 रुपये से लेकर 90,000 रुपये और टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों के पास 21,500 रुपये से लेकर 82,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल एप्टीट्यूड और टीचिंग ट्रेड एप्टीट्यूड से 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
एप्लीकेशन फीस
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 590 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।
यह भी पढ़ें: JEE Mains 2026 Exam Date: एनटीए ने जारी किया जेईई मेंस एग्जाम शेड्यूल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।