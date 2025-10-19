BEL Non Executive Recruitment 2025: असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन शुरू, 90 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के कुल 162 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार बीईएल में नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, बीईएल के माध्यम से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के कुल 80 पदों और टेक्नीशियन-सी के कुल 82 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एसएसएलसी या आईटीआई का सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए।

कितना मिलेगा वेतनमान इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 24,500 रुपये से लेकर 90,000 रुपये और टेक्नीशियन-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों के पास 21,500 रुपये से लेकर 82,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।