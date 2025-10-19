Language
    JEE Mains 2026 Exam Date: एनटीए ने जारी किया जेईई मेंस एग्जाम शेड्यूल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से JEE Mains 2026 Exam Date का ऐलान कर दिया गया है। एनटीए की ओर से जेईई मेंस पहले चरण की परीक्षा 21 से 30 जनवरी और दूसरे चरण की परीक्षा 01 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। 

    JEE Mains 2026 Exam Date: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए NTA JEE Mains 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जेईई मेंस एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं। एनटीए की ओर से जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। इसके साथ ही पहले और दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से JEE Mains 2026 पहले चरण की परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच और दूसरे चरण की परीक्षा 01 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। 

    जल्द ही शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

    एनटीए की ओर से जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अक्टूबर, 2025 से शुरू होंगे और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से शुरू किए जाएंगे। 

    परीक्षा केंद्रों की संख्या में इजाफा

    एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए शहरों में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को उनकी सुविधानुसार घर के पास ही परीक्षा केंद्र मिलें। इसके साथ ही एनटीए की ओर से दिव्यांग उम्मीदवारों को भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 

    आधार कार्ड और दसवीं मार्कशीट में अंतर न हो

    एनटीए ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार आवेदन करते समय दस्तावेजों में दी गई सभी जानकारी की जांच अच्छे से कर लें। इसके साथ ही कक्षा दसवीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में दी गई सभी जानकारी समान होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसे अवश्य अपडेट कर लें और आधार कार्ड में यदि कोई जानकारी दसवीं मार्कशीट के अनुसार नहीं हैं, तो उसे भी ठीक करवा लें। 



