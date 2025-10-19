Language
    CBSE Board Exams 2026: विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिल परीक्षा 6 नवंबर से शुरू, यहां देखें सीबीएसई की जरूरी गाइडलाइंस

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 01 जनवरी के बजाय 06 नवंबर से 06 दिसंबर तक आयोजित कराया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं से संबंधित कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

    CBSE Board Exams 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा दसवीं और बारहवीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 06 नवंबर से 06 दिसंबर तक आयोजित कराए जाएंगे। हालांकि यह परीक्षा 01 जनवरी से शुरू होनी थी। लेकिन सीबीएसई ने सर्दी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन अब 06 नवंबर से शुरू करने का निश्चिय किया है। उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

    भारत के अन्य स्कूलों में यह परीक्षा 01 जनवरी, 2026 से आयोजित कराई जाएंगी।

    प्रैक्टिल परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य

    सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी उम्मीदवारों का शामिल होना अनिवार्य है। जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें कक्षा दसवीं और बारहवीं में पास होने के लिए आयोग्य माना जाएगा। साथ ही उन छात्रों के परिणाम भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अवश्य भाग लें।

    सीबीएसई के जरूरी दिशा-निर्देश

    बोर्ड परीक्षाओं को बेहतर ढंग से संचालित करवाने के लिए सीबीएसई की ओर से स्कूलों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार है।

    • सीबीएसई के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में केवल उन्हीं छात्रों की उपस्थित को स्वीकार किया जाएगा, जिनके नाम एलओसी में सीबीएसई को भेजे गए हैं।
    • साथ ही छात्रों के अंक अपलोड करते समय शिक्षक यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि सही अंक ही अपलोड किए जाएं। क्योंकि बोर्ड की ओर से दोबारा अंक अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
    • सीबीएसई की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी विषय में 30 से अधिक छात्र शामिल हैं, तो स्कूल परीक्षा दो से तीन सत्रों में आयोजित करें।
    • कक्षा दसवीं की इंटरनल असेसमेंट और कक्षा बारहवीं की प्रैक्टिकल परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित कराई जाएगी।
    • सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रैक्टिल परीक्षा शुरू होते ही अंकों को अपलोड करना शुरू कर दें, ताकि यह काम तय समय तक पूरा किया जा सकें।

