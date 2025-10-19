CBSE Board Exams 2026: विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिल परीक्षा 6 नवंबर से शुरू, यहां देखें सीबीएसई की जरूरी गाइडलाइंस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा दसवीं और बारहवीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 06 नवंबर से 06 दिसंबर तक आयोजित कराए जाएंगे। हालांकि यह परीक्षा 01 जनवरी से शुरू होनी थी। लेकिन सीबीएसई ने सर्दी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन अब 06 नवंबर से शुरू करने का निश्चिय किया है। उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।

भारत के अन्य स्कूलों में यह परीक्षा 01 जनवरी, 2026 से आयोजित कराई जाएंगी। प्रैक्टिल परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी उम्मीदवारों का शामिल होना अनिवार्य है। जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें कक्षा दसवीं और बारहवीं में पास होने के लिए आयोग्य माना जाएगा। साथ ही उन छात्रों के परिणाम भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अवश्य भाग लें।