NTA CMAT Registration 2026: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 17 नवंबर आवेदन की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से उन युवाओं के लिए NTA CMAT 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों से एमबीए, पीजीडीएम जैसे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। जिन उम्मीदवारों को मैनेजमेंट क्षेत्र में रुचि हैं, वे एनटीए सीएमएटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दरअसल एनटीए की ओर से कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार सीएमएटी के लिए 17 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को 20 से 21 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन करने का समय दिया जाएगा। कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एनटीए सीएमएटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन करने के पात्र हैं। कैसे करें एनटीए सीएमएटी के लिए रजिस्ट्रेशन एनटीए सीएमएटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनटीए सीएमएटी 2026 की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर CMAT Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके फीस का भुगतान करें।

इसके बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। रजिस्ट्रेशन फीस सामान्य उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2500 निर्धारित की गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1250 रुपे निर्धारित की गई है।