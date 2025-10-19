Language
    NTA CMAT Registration 2026: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 17 नवंबर आवेदन की लास्ट डेट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:50 AM (IST)

    एनटीए की ओर से कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। मैनेजमेंट क्षेत्र में रुचि रखने वाले उम्मीदवार 17 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार 20 से 21 नवंबर के बीच ऑनलाइन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।

    Hero Image

    NTA CMAT Registration 2026: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से उन युवाओं के लिए NTA CMAT 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों से एमबीए, पीजीडीएम जैसे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। जिन उम्मीदवारों को मैनेजमेंट क्षेत्र में रुचि हैं, वे एनटीए सीएमएटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दरअसल एनटीए की ओर से कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार सीएमएटी के लिए 17 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को 20 से 21 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन करने का समय दिया जाएगा।

    कौन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

    एनटीए सीएमएटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन करने के पात्र हैं।

    cmat

     

    कैसे करें एनटीए सीएमएटी के लिए रजिस्ट्रेशन

    एनटीए सीएमएटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • एनटीए सीएमएटी 2026 की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर CMAT Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके फीस का भुगतान करें।
    • इसके बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रजिस्ट्रेशन फीस

    सामान्य उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2500 निर्धारित की गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1250 रुपे निर्धारित की गई है।

    परीक्षा पैटर्न

    परीक्षा में उम्मीदवारों से क्वांटिटेटिव टेक्नीक और डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषय से 400 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

