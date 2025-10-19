UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की जारी, 25 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल-आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर प्रोविजनल-आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। इसके साथ ही प्रोविजनल-आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करके निर्धारित समय पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

UPPSC PCS Answer Key 2025: ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए है, जिनकी मदद से उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज आंसर-की लिंक पर क्लिक करें।

अब लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रोविजनल-आंसर की आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी।

आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। ऐसे दर्ज करें आपत्ति जो उम्मीदवार किसी प्रश्न या उत्तर से संतुष्ट नहीं है, वे उत्तर से संबंधित साक्ष्य के आधार पर आपत्ति आयोग को भेज सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रश्न-पुस्तिका के बारकोड नंबर 2471441 और 4471529 के आधार पर दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को पूरा प्रश्न जैसे (a, b, c, d) लिखना होगा और उसके साथ उत्तर के साक्ष्य को भेजना होगा। उम्मीदवार 25 अक्टूबर, 2025 शाम 5 बजे तक डाक या काउंटर के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।