SSC CHSL Exam Date 2025: एसएससी ने जारी की सीएचएसएल परीक्षा की तिथि, 28 अक्टूबर तक एग्जाम सिटी और डेट चयन करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा (CHSL 10+2) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लंबे वक्त से परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, अब वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल के साथ-साथ परीक्षा में शामिल होने और अपनी सहूलियत के अनुसार एग्जाम सिटी का चयन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हैं।

इस दिन से शुरू होगी परीक्षा एसएससी की ओर से SSC CHSL 2025 टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 नवंबर, 2025 से कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने से पहले अपनी सहूलियत के अनुसार एग्जाम सिटी, परीक्षा की तिथि और समय का चयन करना होगा।

28 अक्टूबर तक एग्जाम सिटी चयन करने का मौका

एसएससी की ओर से एग्जाम सिटी, परीक्षा की तिथि और शिफ्ट का चयन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 22 अक्टूबर से एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 22 से 28 अक्टूबर के बीच लॉगिन करके अपनी सहूलियत के अनुसार 3 शहरों का चयन, परीक्षा की तिथि और समय को दर्ज करना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले लॉगिन करके एग्जाम सिटी का चयन कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।