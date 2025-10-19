SSC CHSL Exam Date 2025: एसएससी ने जारी की सीएचएसएल परीक्षा की तिथि, 28 अक्टूबर तक एग्जाम सिटी और डेट चयन करने का मौका
एसएससी की ओर से SSC CHSL Exam Date 2025 की घोषणा कर दी गई है। सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा 12 नवंबर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 22 से 28 अक्टूबर के बीच एग्जाम सिटी, परीक्षा तिथि और समय का चयन करना होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा (CHSL 10+2) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लंबे वक्त से परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, अब वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल के साथ-साथ परीक्षा में शामिल होने और अपनी सहूलियत के अनुसार एग्जाम सिटी का चयन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हैं।
इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
एसएससी की ओर से SSC CHSL 2025 टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 नवंबर, 2025 से कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने से पहले अपनी सहूलियत के अनुसार एग्जाम सिटी, परीक्षा की तिथि और समय का चयन करना होगा।
28 अक्टूबर तक एग्जाम सिटी चयन करने का मौका
एसएससी की ओर से एग्जाम सिटी, परीक्षा की तिथि और शिफ्ट का चयन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 22 अक्टूबर से एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 22 से 28 अक्टूबर के बीच लॉगिन करके अपनी सहूलियत के अनुसार 3 शहरों का चयन, परीक्षा की तिथि और समय को दर्ज करना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले लॉगिन करके एग्जाम सिटी का चयन कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
इतने पदों पर होगी भर्ती
एसएससी की ओर सीएचएसएल परीक्षा के माध्यम से कुल 3131 उम्मीदावरों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 30.69 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है।
टियर-1 परीक्षा पैटर्न
12 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाली एसएससी सीएचएसएल टियर-1 की परीक्षा में उम्मीदावारों से अंग्रेजी, सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता और सामान्य जागरूकता विषय से 200 अंकों के 100 बहुविकलिप्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
