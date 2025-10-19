IOB LBO Result 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आईओबी की आधिकारिक वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आईओबी की ओर से IOB LBO Result 2025 का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार पीडीएफ में अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच सकते हैं।

इस दिन हुई थी परीक्षा इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई, 2025 को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सामान्य, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग जागरूकता और अंग्रेजी आदि विषयों से 200 अंकों के 140 प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा कुल 3 घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी। जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी। इसके साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से कुल 400 उम्मीदावरों का चयन किया जाएगा।