IOB LBO Result 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड
इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से IOB LBO Result 2025 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए आईओबी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साक्षात्कार का आयोजन भी किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आईओबी की आधिकारिक वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आईओबी की ओर से IOB LBO Result 2025 का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार पीडीएफ में अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच सकते हैं।
इस दिन हुई थी परीक्षा
इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई, 2025 को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सामान्य, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग जागरूकता और अंग्रेजी आदि विषयों से 200 अंकों के 140 प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा कुल 3 घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी। जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी। इसके साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से कुल 400 उम्मीदावरों का चयन किया जाएगा।
कैसे करें रिजल्ट चेक
जो उम्मीदवार लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद लोकल बैंक ऑफिसर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
रिजल्ट के बाद
लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साक्षात्कार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट www.iob.bank.in विजिट करते रहें।
