Himachal Police Result 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्कीनिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके साथ ही आयोग की ओर से कुल 1045 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है, जिसमें 676 पुरुष और 369 महिला उम्मीदवार शामिल है।

Himachal Police Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार पुलिस कॉन्स्टेबल का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

फाइनल रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ‘What’s New’ सेक्शन पर क्लिक करें।

अब हिमाचल पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना नाम और रोल नंबर की जांच अच्छे से कर लें।

इस दिन हुई थी परीक्षा

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 जून, 2025 को किया गया था। इसके साथ ही आयोग की ओर से लिखित परीक्षा का रिजल्ट 02 अगस्त, 2025 को जारी किया गया था, जिसमें 1,343 पुरुष उम्मीदवारों और 621 महिला उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन 24 सितंबर से 29 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित कराई गई थी।