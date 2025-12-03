Language
    BDL MT Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, पूरी डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    बीडीएल मैनेजमेंट ट्रेनी के 80 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 29 दिसंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शा ...और पढ़ें

    BDL MT Recruitment 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) में मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। जो भी अभ्यर्थी एमटी पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट bdl-india.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 (शाम 4 बजे तक) निर्धारित है।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 80 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    पद का नाम पदों की संख्या
    MT (Electronics) 32
    MT (Mechanical) 27
    MT (Electrical) 6
    MT (Civil) 2 4
    MT (Finance) 5
    MT (Human Resources) 2
    MT (Comp. Sc) 4

    योग्यता एवं मापदंड

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी पदानुसार संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री/ 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री/ ICAI/ ICWAI/ MBA/ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा/ डिग्री/ लॉ में डिग्री आदि किया हो। पदानुसार पात्रता की विस्तृत जांच के लिए उम्मीदवार एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    कैसे करें अप्लाई

    • बीडीएल एमटी भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल online.cbexams.com/BDL_REG/landing.aspx पर विजिट करें।
    • पोर्टल के होम पेज पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • इसके बाद निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करें।
    • फॉर्म को सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    BDL MT Recruitment 2025 notification

    आवेदन फीस

    इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी (NCL), ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।
    इस भर्ती के लिए चयन रिटेन टेस्ट (कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट) एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

