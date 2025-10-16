BDL Apprenticeship Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज यानी 16 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार भारत डायनामिक्स में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 110 उम्मीदावरों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट,ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।