    BDL Apprenticeship Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं आवेदन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    भारत डायनामिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज यानी 16 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए कक्षा दसवीं और आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। 

    BDL Apprenticeship Recruitment 2025: आवेदन आज से शुरू।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज यानी 16 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार भारत डायनामिक्स में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 110 उम्मीदावरों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट,ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं, एसएससी, आईटीआई या इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

    ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन

    भारत डायनामिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
    • इसके बाद फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, आईटीआई का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेजों को जमा करना होगा। 

