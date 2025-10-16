NEET PG Counselling 2025: कभी भी जारी हो सकता है नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, यहां देखें पूरी जानकारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल कभी भी जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदावरों को एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार हैं, वे जल्द ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग के लिए चार चरणों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमसीसी की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवारों नीट पीजी राउंड-1 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी उम्मीदवारों को तय समय-सीमा के भीतर च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। इसके बाद एमसीसी की ओर से अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवंटित संस्थान में दाखिले के लिए रिपोर्ट करना होगा।