Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UPPSC PCS 2025 Answer Key: जल्द ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की, इन स्टेप्स की मदद से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की के जरिये अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकेंगे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    UPPSC PCS 2025 Answer Key: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल-आंसर की कभी भी जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जा सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हुई थी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से UPPSC PCS 2025 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था।

    UPPSC PCS 2025 Answer Key: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की

    यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आसंर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर प्रोविजनल आसंर-की लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    चयन प्रक्रिया

    पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मेंस परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। मेंस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी, निबंध और सामान्य अध्ययन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंस परीक्षा में प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद जो उम्मीदवार उत्तर से संतुष्ट नहीं है, वे तय समय-सीमा के भीतर गलत उत्तर के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। ऑब्जेक्शन लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें: CG Vyapam Exam Calendar 2026: छत्तीसगढ़ प्री-बीएड, डीएलएड समेत 31 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी, डेट वाइज करें चेक