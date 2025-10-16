Language
    CG Vyapam Exam Calendar 2026: छत्तीसगढ़ प्री-बीएड, डीएलएड समेत 31 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी, डेट वाइज करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    सीजी व्यापम की ओर से राज्य में अगले वर्ष होने वाली भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 तक 31 परीक्षाओं का आयोजन करवाया जायेगा। पद एवं डेट के अनुसार पूरा कैलेंडर इस पेज से चेक किया जा सकता है। 

    CG Vyapam Exam Calendar 2026 यहां करें डाउनलोड

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों एवं प्री-बीएड, प्री-डीएलएड, SET आदि की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) की ओर से वर्ष 2026 को लेकर एग्जाम कैलेंडर जारी कर परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी एग्जाम कैलेंडर सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

    सीजी व्यापम एग्जाम कैलेंडर डेट वाइज यहां करें चेक

    आपको बता दें कि सीजी व्यापम की ओर से जारी किये गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 तक कुल 31 परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। पद/ परीक्षा की डेट वाइज डिटेल नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।

    क्रम संख्या पद/ परीक्षा एग्जाम डेट 
    1. फार्मासिस्ट ग्रेड - 2 12 अप्रैल 2026
    2. परिवहन आरक्षक 12 अप्रैल 2026
    3. उप निरीक्षक 12 अप्रैल 2026
    4. पीपीटी (PPT26) 7 मई 2026
    5. प्रीएमसीए (MCA26) 7 मई 2026
    6. पीईटी (PET 26) 14 मई 2026
    7. एमएससी नर्सिंग (MSCN-26) 14 मई 2026
    8. पीपीएचटी (PPHT26) 21 मई 2026
    9. पोस्ट बेसिक नर्सिंग (PBN26) 21 मई 2026
    10. प्री- डीएलएड (D.El.Ed26) 4 जून 2026
    11. प्री- बीएड (B.Ed26) 11 जून 2026
    12. बीएससी नर्सिंग (BSCN26) 11 जून 2026
    13. पीएटी/ पीव्हीपीटी (PAT/PVPT26) 21 जून 2026
    14. डाटा एंट्री ऑपरेटर 28 जून 2026
    15. उप अंकेक्षक 5 जुलाई 2026
    16. सहायक उप निरीक्षक (एम) 12 जुलाई 2026
    17. फायरमैन 19 जुलाई 2026
    18. प्रयोगशाला परिचारक 26 जुलाई 2026
    19. अनुरेखक (सिविल) 2 अगस्त 2026
    20. ओटी टेक्नीशियन 2 अगस्त 2026
    21. सहायक ग्रेड- 3 6 सितंबर 2026
    22. लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक 6 सितंबर 2026
    23. सहायक ग्रेड -3 6 सितंबर 2026
    24. राज्य पात्रता परीक्षा (SET 26) 4 अक्टूबर 2026
    25. आरक्षित  11 अक्टूबर 2026
    26. आरक्षित 25 अक्टूबर 2026
    27. स्टोरकीपर 22 नवंबर 2026
    28. आरक्षित 29 नवंबर 2026
    29. सहायक ग्रेड -3 6 दिसंबर 2026
    30. स्टेनोग्राफर 13 दिसंबर 2026
    31. सहायक ग्रेड -3 20 दिसंबर 2026

    CG Vyapam Exam Calendar

    अभ्यर्थी इन डेट्स को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा या भर्ती तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आसानी से सफलता प्राप्त की जा सके। अन्य डिटेल एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

