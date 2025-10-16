CG Vyapam Exam Calendar 2026: छत्तीसगढ़ प्री-बीएड, डीएलएड समेत 31 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी, डेट वाइज करें चेक

क्रम संख्या पद/ परीक्षा एग्जाम डेट

1. फार्मासिस्ट ग्रेड - 2 12 अप्रैल 2026

2. परिवहन आरक्षक 12 अप्रैल 2026

3. उप निरीक्षक 12 अप्रैल 2026

4. पीपीटी (PPT26) 7 मई 2026

5. प्रीएमसीए (MCA26) 7 मई 2026

6. पीईटी (PET 26) 14 मई 2026

7. एमएससी नर्सिंग (MSCN-26) 14 मई 2026

8. पीपीएचटी (PPHT26) 21 मई 2026

9. पोस्ट बेसिक नर्सिंग (PBN26) 21 मई 2026

10. प्री- डीएलएड (D.El.Ed26) 4 जून 2026

11. प्री- बीएड (B.Ed26) 11 जून 2026

12. बीएससी नर्सिंग (BSCN26) 11 जून 2026

13. पीएटी/ पीव्हीपीटी (PAT/PVPT26) 21 जून 2026

14. डाटा एंट्री ऑपरेटर 28 जून 2026

15. उप अंकेक्षक 5 जुलाई 2026

16. सहायक उप निरीक्षक (एम) 12 जुलाई 2026

17. फायरमैन 19 जुलाई 2026

18. प्रयोगशाला परिचारक 26 जुलाई 2026

19. अनुरेखक (सिविल) 2 अगस्त 2026

20. ओटी टेक्नीशियन 2 अगस्त 2026

21. सहायक ग्रेड- 3 6 सितंबर 2026

22. लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक 6 सितंबर 2026

23. सहायक ग्रेड -3 6 सितंबर 2026

24. राज्य पात्रता परीक्षा (SET 26) 4 अक्टूबर 2026

25. आरक्षित 11 अक्टूबर 2026

26. आरक्षित 25 अक्टूबर 2026

27. स्टोरकीपर 22 नवंबर 2026

28. आरक्षित 29 नवंबर 2026

29. सहायक ग्रेड -3 6 दिसंबर 2026

30. स्टेनोग्राफर 13 दिसंबर 2026