CG Vyapam Exam Calendar 2026: छत्तीसगढ़ प्री-बीएड, डीएलएड समेत 31 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी, डेट वाइज करें चेक
सीजी व्यापम की ओर से राज्य में अगले वर्ष होने वाली भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 तक 31 परीक्षाओं का आयोजन करवाया जायेगा। पद एवं डेट के अनुसार पूरा कैलेंडर इस पेज से चेक किया जा सकता है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों एवं प्री-बीएड, प्री-डीएलएड, SET आदि की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) की ओर से वर्ष 2026 को लेकर एग्जाम कैलेंडर जारी कर परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी एग्जाम कैलेंडर सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
सीजी व्यापम एग्जाम कैलेंडर डेट वाइज यहां करें चेक
आपको बता दें कि सीजी व्यापम की ओर से जारी किये गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 तक कुल 31 परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। पद/ परीक्षा की डेट वाइज डिटेल नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
|क्रम संख्या
|पद/ परीक्षा
|एग्जाम डेट
|1.
|फार्मासिस्ट ग्रेड - 2
|12 अप्रैल 2026
|2.
|परिवहन आरक्षक
|12 अप्रैल 2026
|3.
|उप निरीक्षक
|12 अप्रैल 2026
|4.
|पीपीटी (PPT26)
|7 मई 2026
|5.
|प्रीएमसीए (MCA26)
|7 मई 2026
|6.
|पीईटी (PET 26)
|14 मई 2026
|7.
|एमएससी नर्सिंग (MSCN-26)
|14 मई 2026
|8.
|पीपीएचटी (PPHT26)
|21 मई 2026
|9.
|पोस्ट बेसिक नर्सिंग (PBN26)
|21 मई 2026
|10.
|प्री- डीएलएड (D.El.Ed26)
|4 जून 2026
|11.
|प्री- बीएड (B.Ed26)
|11 जून 2026
|12.
|बीएससी नर्सिंग (BSCN26)
|11 जून 2026
|13.
|पीएटी/ पीव्हीपीटी (PAT/PVPT26)
|21 जून 2026
|14.
|डाटा एंट्री ऑपरेटर
|28 जून 2026
|15.
|उप अंकेक्षक
|5 जुलाई 2026
|16.
|सहायक उप निरीक्षक (एम)
|12 जुलाई 2026
|17.
|फायरमैन
|19 जुलाई 2026
|18.
|प्रयोगशाला परिचारक
|26 जुलाई 2026
|19.
|अनुरेखक (सिविल)
|2 अगस्त 2026
|20.
|ओटी टेक्नीशियन
|2 अगस्त 2026
|21.
|सहायक ग्रेड- 3
|6 सितंबर 2026
|22.
|लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक
|6 सितंबर 2026
|23.
|सहायक ग्रेड -3
|6 सितंबर 2026
|24.
|राज्य पात्रता परीक्षा (SET 26)
|4 अक्टूबर 2026
|25.
|आरक्षित
|11 अक्टूबर 2026
|26.
|आरक्षित
|25 अक्टूबर 2026
|27.
|स्टोरकीपर
|22 नवंबर 2026
|28.
|आरक्षित
|29 नवंबर 2026
|29.
|सहायक ग्रेड -3
|6 दिसंबर 2026
|30.
|स्टेनोग्राफर
|13 दिसंबर 2026
|31.
|सहायक ग्रेड -3
|20 दिसंबर 2026
अभ्यर्थी इन डेट्स को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा या भर्ती तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आसानी से सफलता प्राप्त की जा सके। अन्य डिटेल एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
