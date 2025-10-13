UPSC इंटरव्यू में फेल अभ्यर्थी प्रतिभा सेतु स्कीम से पा सकते हैं सरकारी जॉब, चेक करें योजना की पूरी डिटेल
यूपीएससी की आईएएस, आईएफएस, सीएपीएफ समेत विभिन्न भर्तियों के इंटरव्यू में फेल होने वाले युवाओं को भी सरकारी नौकरी पाने का मौका रहता है। इसके लिए आयोग प्रतिभा सेतु स्कीम के तहत इंटरव्यू में फेल अभ्यर्थियों की लिस्ट उपलब्ध करवाता है। यहां से सरकारी व निजी कंपनियां सीधे ही नौकरी प्रदान कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रतिवर्ष सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज और कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जैसे एग्जाम का आयोजन करता है। इन परीक्षाओं में देशभर से लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं लेकिन कुछ हजारों में ही अभ्यर्थी अंतिम चरण तक सफल हो पाते हैं।
इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे होते है जो इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद सफलता प्राप्त करने से एक कदम चूक जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से प्रतिभा सेतु योजना (Pratibha Setu scheme) चलाई जा रही है जिससे वे सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं।
क्या है प्रतिभा सेतु स्कीम
प्रतिभा सेतु स्कीम वर्ष 2018 से काम कर रही है। पहले इस योजना को पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम (PDS) के नाम से जाना जाता है जिसे अब बदलकर प्रतिभा सेतु नाम दिया गया है।
इस स्कीम के तहत प्रतिभा सेतु एप पर ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट साझा की जाती है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू चरण तक पहुंचने के बाद सफल नहीं हो पाएं हों। हालांकि, इस पर उन्हीं अभ्यर्थियों की लिस्ट साझा की जाती है जो इसकी परमिशन आयोग को प्रदान करते हैं।
इस पोर्टल पर 10 हजार से अधिक उम्मीदवारों का डाटा मौजूद हैं। पोर्टल से सरकारी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अगर इन कंपनियों को अगर किसी अभ्यर्थी को नौकरी प्रदान करनी हो तो वे यहीं से उनका डाटा लेकर सम्पर्क कर सकते हैं और नौकरी प्रदान कर सकते हैं। सरकारी के अलावा अब निजी कंपनी भी आयोग के इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर उम्मीदवारों को नौकरी प्रदान कर सकते हैं।
किन भर्तियों के इंटरव्यू में पहुंचने वाले अभ्यर्थी हैं क्वालिफाइड
यूपीएससी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विभिन्न भर्तियों के इंटरव्यू चरण तक पहुंचने वाले अभ्यर्थी नौकरी पा सकते हैं जिनकी डिटेल निम्नलिखित है-
- सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (UPSC CSE)
- इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन (UPSC IFS)
- सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन (UPSC CAPF)
- इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (UPSC ESE)
- कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन (UPSCCombined Geo Scientist Examination)
- कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (UPSCCombined Defence Services Examination)
- इंडियन इकोनॉमिक सर्विस/ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन (UPSC IES/ ISS)
- कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन (UPSC Combined Medical Services Examination)
