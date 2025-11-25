Language
    BDL Apprenticeship 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर जॉब पाने का मौका, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिस के 156 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में 10th के साथ आईटीआई पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 दिसंबर है।

    BDL Apprenticeship Recruitment 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। भर्ती के लिए आवेदन 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं एवं फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    ऐसे में जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी को 12 दिसंबर 2025 तक निर्धारित पते पर अवश्य भेज दें।

    पात्रता एवं मापदंड

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का 10th/ SSC उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने ITI भी पास किया है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी। आयु की गणना 8 दिसंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    भर्ती विवरण

    भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 156 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ट्रेड के अनुसार पद का विवरण निम्नलिखित है-

    • फिटर 70
    • इलेक्ट्रीशियन 10
    • इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 30
    • मशीनिस्ट 15
    • मशीनिस्ट ग्राइंडर 2
    • मैकेनिक डीजल 5
    • मैकेनिक आर एंड एसी 5
    • टर्नर 15
    • वेल्डर 4

    ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

    अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए पोर्टल https://apprenticeshipindia.gov.in/candidate-registration पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी 10th, ITI एवं कास्ट सर्टिफिकेट (ओरिजिनल) को स्कैन करके उसकी कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज निर्धारित पते पर भेज दें।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

    BDL Apprenticeship

    चयन प्रक्रिया

    इस भर्ती में चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा। मेरिट लिस्ट 10th, आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। जिन उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह मिलेगी उनको मेडिकली रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

