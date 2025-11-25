BDL Apprenticeship 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों पर जॉब पाने का मौका, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती चल रही है। भर्ती के लिए आवेदन 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं एवं फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

ऐसे में जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी को 12 दिसंबर 2025 तक निर्धारित पते पर अवश्य भेज दें।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का 10th/ SSC उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने ITI भी पास किया है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी। आयु की गणना 8 दिसंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।