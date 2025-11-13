Army Bharti 2025: इंडियन आर्मी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, JEE Main में भाग लेने वाले कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन आर्मी की ओर से टेक्निकल एंट्री स्कीम (Indian Army 10+2 TES 55 Entry- July 2026 Batch) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिन भी छात्रों ने जेईई मेन एग्जाम में भाग लिया है और आर्मी में जॉब करना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज यानी 13 नवंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इंटरमीडिएट में अभ्यर्थी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स विषय होने चाहिए।

अभ्यर्थी ने JEE (Mains) एग्जाम में भाग लिया हो।

न्यूनतम आयु 16 साल 6 माह एवं और अधिकतम आयु 19 साल 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी। बिना फीस के भरा जा सकता है फॉर्म इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा, अर्थात सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।