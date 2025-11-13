Language
    Army Bharti 2025: इंडियन आर्मी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, JEE Main में भाग लेने वाले कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:20 AM (IST)

    इंडियन आर्मी में जेईई मेन एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज यानी 13 नवंबर निर्धारित है, ऐसे में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

    indian army tes 55 entry 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन आर्मी की ओर से टेक्निकल एंट्री स्कीम (Indian Army 10+2 TES 55 Entry- July 2026 Batch) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिन भी छात्रों ने जेईई मेन एग्जाम में भाग लिया है और आर्मी में जॉब करना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज यानी 13 नवंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
    भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर भर सकते हैं।

    पात्रता एवं मापदंड

    • इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
    • इंटरमीडिएट में अभ्यर्थी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स विषय होने चाहिए।
    • अभ्यर्थी ने JEE (Mains) एग्जाम में भाग लिया हो।
    • न्यूनतम आयु 16 साल 6 माह एवं और अधिकतम आयु 19 साल 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    बिना फीस के भरा जा सकता है फॉर्म

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा, अर्थात सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पूर्ण रूप से निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।

    आवेदन का तरीका

    भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां फॉर्म भरने का लिंक एवं आवेदन की स्टेप्स प्रदान की जा रही हैं-

    • Indian Army 10+2 TES 55 Application Form 2025 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
    • इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग, बिना परीक्षा के होगा चयन

    आपको बता दें कि इस भर्ती में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जायेगा और फिजिकल टेस्ट एवं मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जायेगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी और इसके साथ ही इंजीनियरिंग डिग्री भी पूरी करवाई जाएगी।

