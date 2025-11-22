AIIMS Kalyani Vacancy 2025: सीनियर रेजिडेंट के 172 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एम्स कल्याणी की ओर से सीनियर रेजिडेंट के 172 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए एस सुनहरा मौका है, जो एम्स कल्याणी में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

जरूरी शैक्षणिक योग्यता सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस या डीएनबी की डिग्री प्राप्त की हो। सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमएससी, एम बायोटेक या पीएचडी की डिग्री व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू एम्स कल्याणी की ओर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 26 और 27 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इंटरव्यू सुबह 9 बजे आयोजित कराया जाएगा। कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।