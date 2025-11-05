Language
    AIIMS Delhi Recruitment 2025: एम्स दिल्ली में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर मौके, इस दिन तक करें आवेदन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    एम्स दिल्ली में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सहित कई पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है।

    AIIMS Delhi Recruitment 2025: इस दिन तक करें आवेदन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एम्स दिल्ली में इन पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    शैक्षणिक योग्यता

    • प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को SPSS/STATA का ज्ञान होना जरूरी है।
    • प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट- III के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को एमएस ऑफिस और डाटा मैनेजमेंट की समझ भी होनी चाहिए।
    • प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट- I के पदों के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास एमएलटी या डीएमएलटी में डिप्लोमा भी होना चाहिए।
    • डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को एमएस ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 56,000 रुपये, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट- III के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 28,000 रुपये, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट- I के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 18,000 रुपये और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर चयनित उम्मीदावरों को प्रतिमाह 29,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 


    आयु-सीमा

    एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। पदानुसार आयु 28 और 35 वर्ष निर्धारित है।

    कैसे होगा चयन

    शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जल्द ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

