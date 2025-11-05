AIIMS Delhi Recruitment 2025: एम्स दिल्ली में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर मौके, इस दिन तक करें आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एम्स दिल्ली में इन पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें