    AIIMS Bathinda Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के 153 पदों पर आवेदन शुरू, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    एम्स, बठिंडा में सीनियर रेजिडेंट के कुल 153 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एमडी, एमएस, डीएनबी या एमडीएस डिग्री धारक इन पदों पर आवेदन करने को पात्र हैं।

    AIIMS Bathinda Recruitment 2025: यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 153 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार एम्स बठिंडा में नौकरी करने के लिए अधिसूचना का इतंजार कर रहे थे, अब वे एम्स बठिंडा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    पात्रता मानदंड

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, डीएनबी या एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 590 रुपये निर्धारित की गई है।

    वेतनमान

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 67,700 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

    कैसे करें अप्लाई

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स का फॉलो करना होगा।
    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें। 
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

