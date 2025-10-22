AIIMS Bathinda Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के 153 पदों पर आवेदन शुरू, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 153 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार एम्स बठिंडा में नौकरी करने के लिए अधिसूचना का इतंजार कर रहे थे, अब वे एम्स बठिंडा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पात्रता मानदंड इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, डीएनबी या एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।