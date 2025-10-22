CSIR NET December 2025: सीएसआईआर नेट दिसंबर सेशन के तुरंत कर लें अप्लाई, 24 अक्टूबर को बंद हो जाएगी विंडो
एनटीए की ओर से सीएसआईआर नेट दिसंबर एग्जाम के लिए लास्ट डेट 24 अक्टूबर निर्धारित है। अगर आप भी इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीएसआईआर नेट जून (CSIR NET Dec 2025) एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे तुरंत ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
इन डेट्स में कर सकेंगे करेक्शन
आवेदन पत्र भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से अगर त्रुटि हो जाती है तो वे 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। करेक्शन निर्धारित फील्ड्स में ही किया जा सकेगा।
एप्लीकेशन फीस
सीएसआईआर नेट दिसंबर एग्जाम में आवेदन के साथ जनरल श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1150 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी (NCL) वर्ग को फीस 600 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं थर्ड जेंडर वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये निर्धारित है।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- सीएसआईआर नेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे अफ्ले आधिकारिक साइट csirnet.nta.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Joint CSIR-UGC NET June-2025: Click Here to Register/Login पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
- इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
परीक्षा इस डेट में होगी आयोजित
एनटीए की ओर से दिसंबर सेशन की परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी।
5 सब्जेक्ट के लिए होगी परीक्षा
दिसंबर सेशन में परीक्षा 5 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। यह विषय 1- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3. जीवन विज्ञान 4. गणितीय विज्ञान 5. भौतिक विज्ञान हैं। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
