AFCAT 1 Recruitment 2025: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना में AFCAT 01/2026 बैच के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। वे उम्मीदवार केवल आज यानी 19 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय वायु सेना के लिए कुल 340 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इस दिन होगी परीक्षा भारतीय वायु सेना की ओर से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 31 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड विषय से 300 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी, जिसमें सही उत्तर के लिए तीन अंक और गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

आयु-सीमा फ्लाइंग ब्रांच और एनसीसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष और ग्राउंड ड्यूटी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता फ्लाइंग ब्रांच में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं गणित और भौतिक विषय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही ग्राउंड ड्यूटी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारन्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ गणित और भौतिक विषय में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक में एसएससी या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए।