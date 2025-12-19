Pariksha Pe Charcha 2026: PPC के लिए एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, आप भी कर लें जल्द अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम (Pariksha Pe Charcha 2026) के लिए एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं। 'परीक्षा पे चर्चा' का यह 9वां संस्करण है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो छात्र, शिक्षक या अभिभावक 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। वे 11 जनवरी 2026 तक आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें, 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम हर साल पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कक्षा छठी से बारहवीं छात्रों के लिए आयोजित कराया जाता है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान छात्रों को होने वाले तनाव को कम करना है।