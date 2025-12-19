Language
    Pariksha Pe Charcha 2026: PPC के लिए एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, आप भी कर लें जल्द अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 1,09,65,247 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन 11 जनवरी, 2026 तक स्वीकार क ...और पढ़ें

    Hero Image

    Pariksha Pe Charcha 2026: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम (Pariksha Pe Charcha 2026) के लिए एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं। 'परीक्षा पे चर्चा' का यह 9वां संस्करण है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो छात्र, शिक्षक या अभिभावक 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। वे 11 जनवरी 2026 तक आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बता दें, 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम हर साल पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कक्षा छठी से बारहवीं छात्रों के लिए आयोजित कराया जाता है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान छात्रों को होने वाले तनाव को कम करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PPC 2026


    इतने लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन

    परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 1,09,65,247 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें छात्रों की संख्या 1,01,62,482, शिक्षक की संख्या 7,00,277 और अभिभावक की संख्या 1,02,488 है। ऐसे में अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 11 जनवरी से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। 

    Pariksha Pe Charcha 2026: इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    • ऑनलाइउन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Participate Now' पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अपनी कैटेगरी यानी (Student/Teacher/Parent) का चयन करें।
    • कैटेगरी का चयन करने के बाद अपना नाम और मोबाइल नबंर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कौन हो सकते हैं शामिल

    इस कार्यक्रम के लिए कक्षा छठी से बारहवीं तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम शिक्षक और अभिभावक के लिए भी आयोजित कराया जाता है। इसके अलावा, छात्र पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के लिए 500 शब्दों में अपना सवाल भी जमा कर सकते हैं। बता दें, यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए आयोजित कराया जाता है। ताकि वह परीक्षा के दौरान ज्यादा तनाव न लें और पूरे आत्मविश्ववास के साथ परीक्षा दें।

