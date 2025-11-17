Language
    AFCAT 1 2026: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन स्टार्ट, फीस पात्रता एप्लीकेशन प्रॉसेस सहित पूरी डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है जो 9 दिसंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।

    AFCAT 1 2026 Application Form

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स (IAF) की ओर से एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT 1 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 17 नवंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयरियों में लगे हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।

    कौन कर सकता है इस भर्ती के लिए अप्लाई

    • एफकैट 1 2026 में आवेदन के लिए उम्मीदवार का पदानुसार संबंधित विषयों/ क्षेत्र में 10+2/ इंजीनियरिंग डिग्री/ स्नातक डिग्री/ एनसीसी सर्टिफिकेट आदि उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
    • AFCAT Flying Batch पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं चाहिए।
    • ग्राउंड ड्यूटी/ टेक्निकल पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गयी है।
    • एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की अधिक विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    आवेदन पत्र भरने का तरीका

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है-

    • AFCAT 1 2026 Application Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यूज में जाकर भर्ती से सम्बंधित लिंक (क्लिक हियर) पर क्लिक करना होगा।
    • नए पेज पर पहले Not Yet Registered? Register Here पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद साइन इन के माध्यम से अन्य जानकारी भरें और फॉर्म को पूर्ण कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    AFCAT 1 2026 notification

    कितनी लगेगी फीस

    इस भर्ती में आवेदन के लिए AFCAT Entry पदों पर आवेदन के लिए 550 रुपये का भुगतान करना होगा। यह शुल्क सभी श्रेणियों के लिए समान रखा गया है। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    इस एग्जाम के माध्यम से AFCAT Entry के तहत फ्लाइंग (Flying), ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल (Ground Duty Technical), ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल (Ground Duty NonTechnical) और NCC Special Entry के तहत फ्लाइंग पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

