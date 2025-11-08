WBSSC SLST Result 2025: स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड
डब्ल्यूबीएसएससी की ओर से WBSSC SLST 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा राज्य के कुल 478 केंद्रों में आयोजित कराई गई थी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) की ओर से स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट (SLST) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें एसएलएसटी परीक्षा का रिजल्ट
डब्ल्यूबीएसएससी एसएलएसटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर 'WBSSC SLST Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
डब्ल्यूबीएसएससी की ओर से स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट कक्षा 9वीं से 10वीं अध्यापकों की भर्ती के लिए 07 सितंबर और कक्षा 11वीं से 12वीं अध्यपकों की भर्ती के लिए परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा कुल 35,726 पदों पर भर्ती के लिए राज्य के 478 केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। साथ ही इस परीक्षा में लगभग दो लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए कुल 23212 अध्यापक और 11वीं से 12वीं के लिए कुल 2514 अध्यापकों का चयन किया जाएगा।
रिजल्ट में करें इनकी जांच
डब्ल्यूबीएसएससी एसएलएसटी 2025 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर, एप्लीकेशन नंबर, परीक्षा में प्राप्त अंक आदि की जांच अच्छे से कर लें। ताकि बाद में उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो। साथ ही दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेजों को पहले ही तैयार करके रख लें।
