WBPSC Clerkship Result 2025: क्लर्कशीप परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की ओर से आज यानी 15 अक्टूबर को क्लर्कशीप भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को क्लर्कशीप भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट का इंतजार लंबे वक्त से था, अब वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट psc.wb.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट पीडीेफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें, आयोग की ओर से इस परीक्षा के तहत कुल 89,821 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चयनित किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

इस दिन हुई थी परीक्षा पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) की ओर से WBPSC Clerkship 2023 भाग-I परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16 और 17 नवंबर, 2024 को किया गया था। जो उम्मीदवार भाग-I की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे अब भाग-II परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।