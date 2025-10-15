Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WBPSC Clerkship Result 2025: क्लर्कशीप परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की ओर से WBPSC Clerkship 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के तहत कुल 89,821 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    WBPSC Clerkship result 2025: यहां से डाउनलोड करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की ओर से आज यानी 15 अक्टूबर को क्लर्कशीप भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को क्लर्कशीप भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट का इंतजार लंबे वक्त से था, अब वे अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट psc.wb.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट पीडीेफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें, आयोग की ओर से इस परीक्षा के तहत कुल 89,821 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चयनित किया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं। 

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) की ओर से WBPSC Clerkship 2023 भाग-I परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16 और 17 नवंबर, 2024 को किया गया था। जो उम्मीदवार भाग-I की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे अब भाग-II परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 

     

    WBPSC Clerkship result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.wb.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

    WBPSC Clerkship Cut Off 2025: यहां देखें कटऑफ

    • सामान्य- 49
    • ओबीसी-ए- 48
    • ओबीसी-बी- 48
    • अनुसूचित जाति- 47
    • अनुसूचित जनजाति-29
    परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोजाना एक मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें। इसके साथ ही तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें, ताकि परीक्षा के दौरान आपको रिवीजन करने में आसानी हो सकें। 

    यह भी पढ़ें: CBSE Correction window: 27 अक्टूबर तक एलओसीडेटा में सुधार करने का मौका, यहां देखें सीबीएसई की गाइडलाइंस

     

     