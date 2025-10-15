CBSE Correction window: 27 अक्टूबर तक एलओसी डेटा में सुधार करने का मौका, यहां देखें सीबीएसई की गाइडलाइंस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो को 13 अक्टूबर से एक्टिव कर दिया गया है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के तहत अभिभावकों, स्कूलों और छात्रों को एक बार फिर फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया गया है। जो उम्मीदवार अपने फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, वे अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों को इसके बाद फॉर्म में संधोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

इस दिन तक करेक्शन करने का मौका सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के तहत छात्रों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले फॉर्म में करेक्शन अवश्य कर लें, अन्यथा बाद में उम्मीदवारों को सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

क्या सुधार कर सकते हैं सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के तहत एलओसी जमा होने के बाद उम्मीदवार अपने फॉर्म में जन्मतिथि, नाम, माता-पिता का नाम या विषय में सुधार कर सकते हैं। ऐसे में सीबीएसई की ओर से सभी अभिभावकों और शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि फॉर्म में संशोधन करते समय दर्ज की गई सभी जानकारी की जांच अच्छे से कर लें। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि फॉर्म में नाम विस्तृत फॉर्म में भरा हुआ होना चाहिए, ताकि छात्रों को भविष्य में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही उम्मीदवार अपने नाम के साथ सरनेम को भी शामिल करें।