NEET PG 2025 Counselling Dates: MCC कभी भी जारी कर सकता है नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल, 4 राउंड में पूरी होगी प्रक्रिया
एमसीसी की ओर से नीट पीजी 2025 काउंसिलिंग के लिए आज यानी 15 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होने की संभावना है। डेट्स आने के बाद अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में काउंसिलिंग में भाग लेकर एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स आदि में प्रवेश ले सकेंगे। काउंसिलिंग कल 4 चरणों में पूर्ण की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट पीजी 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग 2025 शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है। काउंसिलिंग डेट्स ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के लिए तय तिथियों में काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।
कुल 4 चरणों में पूर्ण की जाएगी एडमिशन प्रक्रिया
एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग कुल चार चरणों (पहले तीन चरण एवं एवं स्ट्रे राउंड) में पूर्ण करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार सीट आवंटित कर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ एवं पर्सेंटाइल
- जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग: कटऑफ 50 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 276
- जनरल पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी:
- पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255
- एससी/ एसटी/ ओबीसी (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) वर्ग: कटऑफ 40 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 235
नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट
चूंकि एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है ऐसे में छात्र सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करके अपने पास रख लें। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट/ रैंक लेटर/ एमबीबीएस/ बीडीएस डिग्री/ सर्टिफिकेट आदि हैं।
काउंसिलिंग प्रक्रिया
- काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- पंजीकरण होने के बाद सीट च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग करना होगा।
- इसके बाद सीट आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा।
- अब अभ्यर्थियों को अलॉटेड संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेकर एडमिशन लेना होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार नीट पीजी 2025 एग्जाम का आयोजन 3 अगस्त को करवाया गया था जिसके बाद 19 अगस्त को रिजल्ट की घोषणा की गई थी। रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट 27 अगस्त एवं स्कोरकार्ड 30 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।