NEET PG 2025 Counselling Dates: MCC कभी भी जारी कर सकता है नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल, 4 राउंड में पूरी होगी प्रक्रिया

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट पीजी 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग 2025 शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है। काउंसिलिंग डेट्स ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के लिए तय तिथियों में काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।

कुल 4 चरणों में पूर्ण की जाएगी एडमिशन प्रक्रिया एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग कुल चार चरणों (पहले तीन चरण एवं एवं स्ट्रे राउंड) में पूर्ण करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार सीट आवंटित कर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ एवं पर्सेंटाइल जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग: कटऑफ 50 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 276

जनरल पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी:

पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255

एससी/ एसटी/ ओबीसी (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) वर्ग: कटऑफ 40 पर्सेंटाइल एवं स्कोर 235 नीट पीजी काउंसिलिंग के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट चूंकि एमसीसी की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है ऐसे में छात्र सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करके अपने पास रख लें। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट/ रैंक लेटर/ एमबीबीएस/ बीडीएस डिग्री/ सर्टिफिकेट आदि हैं।